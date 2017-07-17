БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. МЧС России не участвует в тушении пожаров на Балканах из-за политизации этого вопроса и административных преград, заявил РИА Новости директор Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише Вячеслав Власенко.

Как сообщалось ранее, в понедельник МВД Черногории направило запрос на международную помощь в борьбе со стихийными пожарами через механизм гражданской защиты ЕС. Республике, как признали власти, не хватает своих экстренных служб и техники для тушения возгораний на побережье Адриатического моря и в пригородах столицы – Подгорицы. Однако, как сообщили РИА Новости в РСГЦ, туда просьб о помощи не поступало.

"Существуют определенные политические моменты, которые иногда негативно влияют. Например, в прошлом году, когда горели Босния и Герцеговина (БиГ) и Хорватия, МЧС России предлагало свою помощь, а указанные страны отказались, сказали, что справятся своими силами. В настоящий момент на пожарах, например, в Боснии и Герцеговине они хотят использовать военные вертолеты, вертолеты сил ООН и пока не обращались", — сказал Власенко агентству.

Члены НАТО Черногория и Хорватия, где на побережье отмечаются особенно сильные возгорания, могут направить на их тушение лишь несколько самолетов Canadаir, Airtractor и вертолеты из состава сил МВД И ВВС. "В 2012 году, когда горели Сербия и Босния и Герцеговина, сюда в аэропорт города Ниш из России прибыли Ил-76, Бе-200 и Ка-32. Они прибыли достаточно оперативно, буквально за пару дней, но, безусловно, это по требованию (местных властей) и если существует межгосударственное соглашение по взаимодействию в чрезвычайных ситуациях", — отметил директор РСГЦ.

По словам Власенко, гумцентр в Нише каждый день получает информацию от Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России по ситуации в районе, "в том числе по термоточкам". Информация затем направляется в сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии. С другими странами региона межгосударственных соглашений о взаимодействии при чрезвычайных ситуациях нет.

"Наш центр в Нише предлагает всем этим государствам подписать рабочий протокол – упрощенный документ, который бы позволял хотя бы оперативно обмениваться информацией. Но, к сожалению, до сих пор у нас прогресса нет. Вопрос политизации негативно влияет на это, а для пожара административной границы нет. Он и по Сербии идет, и по Боснии, и по Хорватии, но реально существуют административные преграды", — отметил Власенко.

Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование в Сербии и Балканском регионе. Штаб находится в городе Ниш. За годы работы центр и МЧС РФ неоднократно оказывали помощь странам региона при наводнениях и лесных пожарах. Официальные лица России и Сербии неоднократно публично отрицали обвинения в "шпионской" функции центра, приглашая другие страны принять участие в его работе.