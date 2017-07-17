США
17.0717 июля22:03МСК
USD59.07-0.81
EUR67.62-0.74
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

МЧС не тушит пожары в Черногории из-за политизации вопроса, заявили в РСГЦ

21:1617.07.2017
18813
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТехника МЧС РФ. Архивное фотоТехника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. МЧС России не участвует в тушении пожаров на Балканах из-за политизации этого вопроса и административных преград, заявил РИА Новости директор Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) в Нише Вячеслав Власенко.

Лесные пожары в Черногории. 16 июля 2017 года
© AP Photo / Risto Bozovic
Оппозиция в Черногории упрекнула НАТО в бездействии при тушении пожаров

Как сообщалось ранее, в понедельник МВД Черногории направило запрос на международную помощь в борьбе со стихийными пожарами через механизм гражданской защиты ЕС. Республике, как признали власти, не хватает своих экстренных служб и техники для тушения возгораний на побережье Адриатического моря и в пригородах столицы – Подгорицы. Однако, как сообщили РИА Новости в РСГЦ, туда просьб о помощи не поступало.

"Существуют определенные политические моменты, которые иногда негативно влияют. Например, в прошлом году, когда горели Босния и Герцеговина (БиГ) и Хорватия, МЧС России предлагало свою помощь, а указанные страны отказались, сказали, что справятся своими силами. В настоящий момент на пожарах, например, в Боснии и Герцеговине они хотят использовать военные вертолеты, вертолеты сил ООН и пока не обращались", — сказал Власенко агентству.

Члены НАТО Черногория и Хорватия, где на побережье отмечаются особенно сильные возгорания, могут направить на их тушение лишь несколько самолетов Canadаir, Airtractor и вертолеты из состава сил МВД И ВВС. "В 2012 году, когда горели Сербия и Босния и Герцеговина, сюда в аэропорт города Ниш из России прибыли Ил-76, Бе-200 и Ка-32. Они прибыли достаточно оперативно, буквально за пару дней, но, безусловно, это по требованию (местных властей) и если существует межгосударственное соглашение по взаимодействию в чрезвычайных ситуациях", — отметил директор РСГЦ.

Пожарная машина. Архивное фото
© Fotolia / Tobias Arhelger
В пригороде столицы Черногории начался сильный пожар

По словам Власенко, гумцентр в Нише каждый день получает информацию от Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России по ситуации в районе, "в том числе по термоточкам". Информация затем направляется в сектор по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии. С другими странами региона межгосударственных соглашений о взаимодействии при чрезвычайных ситуациях нет.

"Наш центр в Нише предлагает всем этим государствам подписать рабочий протокол – упрощенный документ, который бы позволял хотя бы оперативно обмениваться информацией. Но, к сожалению, до сих пор у нас прогресса нет. Вопрос политизации негативно влияет на это, а для пожара административной границы нет. Он и по Сербии идет, и по Боснии, и по Хорватии, но реально существуют административные преграды", — отметил Власенко.

Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование в Сербии и Балканском регионе. Штаб находится в городе Ниш. За годы работы центр и МЧС РФ неоднократно оказывали помощь странам региона при наводнениях и лесных пожарах. Официальные лица России и Сербии неоднократно публично отрицали обвинения в "шпионской" функции центра, приглашая другие страны принять участие в его работе.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
100 боевых за Россию-Матушку!
Бред какой-то, из-за всяких дебильных предрассудков отказываться от реальной помощи, тем более у наших ребят спасателей опыта в тушении пожаров данного типа предостаточно!!!!!!! БРЕД!!!!!
21:38
17.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена