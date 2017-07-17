Харьковские рабочие потребовали восстановить экономические связи с Россией

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Работники харьковского завода железобетонных конструкций "ЗЖБК-15" потребовали от Верховной Рады и президента Украины Петра Порошенко немедленно восстановить торгово-экономические связи с Россией, сообщает Ukraina.ru.

Митинг, в котором участвовали более 500 рабочих и членов профсоюзов, прошел на территории производственного цеха завода. В руках активисты держали плакаты с надписями "Верните торговлю с Россией! Восстановим машиностроение!".

Лидер "Трудового профсоюза Слобожанщины" Артем Максимов заявил на митинге, что потеря рынков России и других стран СНГ привела к массовому закрытию предприятий на Украине, а сотрудники заводов лишились своих рабочих мест.

Член профсоюза завода Виктория Гольдман отметила, что "практически все сегменты бетонного рынка, поставляемые "ЗЖБК-15": товарный бетон, сборные железобетонные конструкции и изделия (ЖБК и ЖБИ), огнеупорный бетон, значительно снизили показатели реализации как в стоимостном, так и в физическом выражении".

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к Верховной Раде и президенту восстановить торговые отношения с Россией и другими странами СНГ. "Это позволит нашему предприятию существенно увеличить количество производимой продукции, что положительно отразится на бюджете нашего города, а также зарплатах работников предприятия", — отметили авторы обращения.

Ранее в Мелитополе рабочие градообразующих заводов "Автогидроагрегат" и завода подшипников скольжения "МЗПС" потребовали восстановить торговые связи с Россией. Также с аналогичными требованиями к Порошенко выступили еще более десятка крупных предприятий из семи регионов Украины.