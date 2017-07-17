Черногория попросила международной помощи в тушении лесных пожаров

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. МВД Черногории направило в понедельник запрос на международную помощь из-за сильных природных пожаров, сообщает ведомство.

Днем в республике усилились вызванные жарой пожары на побережье Адриатического моря и в районе столицы Подгорицы. Главы муниципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.

"Мы действительно считаем, что необходимо еще раз призвать … о помощи…, чтобы вместе попытаться решить данную проблему, потому что такого пожара мы не помним", — цитирует национальное телевидение RTCG главу муниципалитета Герцег-Нови Стевана Катича.

По его словам, двух выделенных для тушения гидросамолетов и собранных в помощь экстренным службам добровольцев недостаточно, чтобы остановить пожар в муниципалитете.

Сильный северный ветер мешает пожарным и раздувает пламя вблизи поселка Бигово в районе Котора. По данным начальника местной службы защиты и спасения Максима Мандича, сейчас на месте возгорания задействованы семь машин и 21 пожарный.

Продолжается пожар на мысе Весло муниципалитета Тиват, откуда утром было эвакуировано около 300 туристов и местных жителей. Утром в ходе акции спасения в телеинтервью один из пожарных назвал ситуацию "катастрофической".