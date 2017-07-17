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В мире

В Венесуэле наблюдается майдан по образцу 2014 года, считает эксперт

19:3617.07.2017
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© AFP 2017 / Juan Barreto Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фотоМальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото
© AFP 2017 / Juan Barreto

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Венесуэле, где в воскресенье большинство жителей страны на "народном референдуме" высказались против созыва учредительного собрания, наблюдается классический майдан по тому же образцу, проведенному Вашингтоном в Киеве в 2014 году, считает руководитель Центра российского института стратегических исследований (РИСИ) по связям с общественностью и СМИ Игорь Пшеничников.

Венесуэльские военные. Архивное фото
© AP Photo / Fernando Llano
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Ранее сообщалось, что, согласно результатам "народного референдума", предоставленным так называемой "комиссией гарантов", почти 6,4 миллиона человек, или более 98% принявших участие в голосовании, проголосовали в воскресенье против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро. Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.

"Мы наблюдаем в Венесуэле классический майдан по тому самому образцу, который был проведен американцами в Киеве в 2014 году", — заявил Пшеничников на видео, опубликованном на сайте РИСИ.

Эксперт назвал именно США причиной волнений в Венесуэле. "В силу определенных обстоятельств нынешний парламент — оппозиционный, полностью, абсолютно настроен против Мадуро, и его главной целью является одно – отстранить его от власти. Объективно, кому нужно отстранить Мадуро от власти? Соединенным Штатам, которые хотят вернуть свои позиции в нефтеносную Венесуэлу. Именно это корень происходящего и именно так надо рассматривать все события, которые происходят в Венесуэле", — заявил он.

Экс-президент Мексики Висенте Фокс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пшеничников напомнил, что в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. "Если бы Мадуро попытался запретить проведение референдума, ситуация могла выйти абсолютно из-под контроля", — считает эксперт. При этом он отметил, что в голосовании участвовали только оппозиционные силы.

"Надо понимать, что Венесуэла сползает медленно, но уверенно к грани гражданской войны", — предупредил Пшеничников.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показать властям уровень своей поддержки.

Выборы 545 членов национального учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не президентом, а на референдуме.

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