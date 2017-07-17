Режиссер фильма "Крым" назвал абсурдом ноту Киева в адрес Минска

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Режиссер фильма "Крым" Алексей Пиманов заявил, что считает продолжением "театра абсурда" действия посольства Украины, которое в понедельник направило в МИД Белоруссии ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма.

На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на реальных событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного "Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.

"Мое отношение – это "театр абсурда" продолжается. Я никогда не думал, что в XXI веке, в век интернета и всего остального, кто-то будет на таком уровне пытаться что-то запрещать, потому что в наше время запрещает только глупец… Это тот самый случай, когда "я Пастернака не читал, но я как бы осуждаю", — заявил Пиманов РИА Новости в понедельник.

При этом режиссер фильма отметил, что кино является художественным и снято на тему Крыма. "Что оно может содержать – это художественное кино. Это просто сама тема Крыма… Сколько бы я ни рассказывал про это кино, все ожидают какого-то, знаете, "Крым наш!", такого ура-патриотического кино, а на самом деле это кино – оно очень трогательным получилось", — пояснил Пиманов.

"Конечно, художественное. С очень большим бюджетом, это кино с очень мощными сценами, причем там где-то эпизодов 8-10, которые реально восстановлены. Понятно, что это художественное кино, понятно, что герои у нас в какой-то степени собирательные образы, у них нет реальных прототипов в жизни. Там есть основные события, мимо которых мы пройти не могли – мы их восстанавливали", — добавил собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".