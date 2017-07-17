Кустурица: Путин применяет в политике методы дзюдоиста

МЕЧАВНИК (Сербия), 17 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин использует в политике методы хорошего дзюдоиста, считает прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица.

Путин известен любовью ко многим видам спорта, в первую очередь, к дзюдо и горным лыжам. Он мастер спорта и неоднократный чемпион Петербурга по дзюдо, а также имеет черный пояс по карате. Самбо и дзюдо он занимается с 11 лет.

"Думаю, Путин знает, что делать: его стратегия – это стратегия хорошего дзюдоиста, который умеет использовать чью-то силу, чтобы испробовать её на себе. Россия всегда была очень сильной", — сказал Кустурица РИА Новости.

В Сербии на границе с Боснией и Герцеговиной в селе Мечавник в пятый раз проходит фестиваль русской музыки "Большой", который был учреждён режиссёром Эмиром Кустурицей в 2013 году.