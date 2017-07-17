Кустурица сравнил силы НАТО у российских границ с гитлеровскими

МЕЧАВНИК (Сербия), 17 июл – РИА Новости. Прославленный сербский режиссер Эмир Кустурица сравнил сосредоточенные у российских границ силы НАТО с гитлеровскими и задался вопросом об их намерениях.

"Всему миру известно, что сейчас у границ России стоят гораздо более серьёзные военные силы, чем гитлеровские. В отличие от полумрака, в котором мы раньше жили, сегодня, благодаря развитию СМИ, это очень хорошо видно, нельзя лишь сделать соответствующие выводы", — заявил Кустурица РИА Новости.

"В этом и заключается секрет несовершенства окружающей нас сегодня информации. Мы знаем, сколько армейских подразделений стоит у российских границ, но не знаем, зачем. То есть нам ничего не сообщили о намерениях", — продолжил он.

В Сербии на границе с Боснией и Герцеговиной в селе Мечавник в пятый раз проходит фестиваль русской музыки "Большой", который был учреждён Кустурицей в 2013 году.