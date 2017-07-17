Арестованного брата президента Ирана госпитализировали из здания суда

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун был госпитализирован из здания суда, передает агентство IRNA со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью центра неотложной помощи Тегерана Хассана Аббаси.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Ферейдуна арестовали по обвинению в финансовых преступлениях и поместили под стражу.

По данным агентства, в понедельник Ферейдун появился в суде, где ему стало плохо. После чего он был госпитализирован в частную клинику, расположенную к северу от Тегерана.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.