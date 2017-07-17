СМИ сообщили о планах Египта ввести визы для граждан Катара

КАИР, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Египта приняли решение о введении с четверга, 20 июля обязательных въездных виз для всех приезжающих в страну граждан Катара, пишет египетская газета "Дустур".

Исключение будет сделано только для граждан Египта, состоящих в браке с катарцами, детей от смешанных браков, а также катарских студентов, обучающихся в египетских государственных вузах.

По информации издания, теперь граждане Катара, которые до разрыва в июне отношений въезжали в Египет без виз, должны будут получать разрешение на поездку заблаговременно в посольствах АРЕ за границей.

Лица из категорий, для которых сделано исключение, смогут получить туристическую трехмесячную визу в аэропортах Египта, а затем будут обязаны узаконить свое пребывание на египетской территории.

Сообщается также, что необходимость получения виз затронет не только простых граждан, но также дипломатов и чиновников.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Египет отменил авиасообщение с Катаром и закрыл для катарской авиации свое воздушное пространство.