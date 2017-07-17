Хафтар рассказал о возвращении Бенгази к мирной жизни

РАДЖМА (Ливия), 17 июл — РИА Новости. Главнокомандующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар рассказал РИА Новости о том, как восстанавливается мирная жизнь в освобожденном от террористов городе Бенгази.

В начале июля Хафтар объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази. Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков ИГ* и "Аль-Каиды"* более двух лет.

"Различные подразделения органов безопасности должны действовать и днем, и ночью и разрабатывать планы по обеспечению безопасности, не допуская каких-либо нарушений. Инженерные отряды, несмотря на их ограниченные возможности, выполняют трудную и опасную работу – разминируют бомбы, заложенные боевиками на дорогах между жилыми районами, в домах, в мечетях, школах, на площадях. Обеспечение безопасности включает в себя также урегулирование ношения оружия и выдачу разрешений на это", — заявил Хафтар.

При этом, по словам Хафтара, битва завершена лишь в Бенгази. "На уровне Ливии война с терроризмом завершится лишь после полного выкорчевывания его с территории страны", — заявил военачальник.

Хафтар заявил, что экономика страны полностью разрушена, и экономисты должны поторопиться с разработкой плана по ее восстановлению.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

*Террористическая организация, запрещенная в России