Оппозиция в Черногории упрекнула НАТО в бездействии при тушении пожаров

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. НАТО не помогает своему члену Черногории в борьбе с сильнейшими пожарами вопреки обещаниям властей, заявил в понедельник оппозиционный Демократический фронт (ДФ).

Днем пожарные республики продолжали бороться с несколькими очагами возгораний вблизи приморских городов Сутоморе, Тиват, Котор, а также в пригородах Подгорицы. Утром свыше сотни туристов были эвакуированы с мыса Весло в муниципалитете Тиват, материальный ущерб от пожаров продолжает расти. Экстренным службам республики, по собственному признанию их руководства, не хватает людей и техники.

"Уже при первой проверке провалилась история властей о том, как Черногория будет равноправной в Брюсселе. НАТО бросила в беде своего союзника, страну, которая является полноправным членом", — говорится в заявлении ДФ.

Оппозиционное движение подчеркивает, что с начала пожаров "не появился ни один самолет НАТО", нет и военнослужащих, которые участвовали бы в спасении имущества и жизни граждан.

"Очевидно, что единственные самолеты НАТО, которые видела Черногория, это те, которые бомбили наш народ в 1999 году", — подчеркнул Демфронт.

Ранее министр обороны Черногории Предраг Бошкович отметил, что Подгорица готова участвовать во всех операциях альянса, в том числе на территории самопровозглашенной республики Косово. По его словам, все, что республика может дать НАТО сейчас — это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.

В начале июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.