В ГД назвали неуважением к исторической правде снос памятников в Польше

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) назвал кощунством и неуважением к исторической правде подписание президентом Польши Анджеем Дудой поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников.

Ранее в понедельник стало известно, что Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Подписанные сегодня президентом Польши поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников советским воинам-освободителям, демонстрируют близорукость государственной позиции этой страны и неуважение к исторической правде", — сказал РИА Новости Железняк.

По его словам, таким кощунственным действием власти Польши извращают историю своего народа, который жестоко пострадал от рук фашистов и был спасён благодаря массовому героизму советских солдат, ценой своих жизней освободивших эту европейскую страну от нацистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

"Польские политики, посчитавшие возможным принять этот варварский закон, пытаются стереть с лица Польши память о дружбе наших народов и о подвиге свыше полумиллиона советских солдат, которые погибли, освобождая польские города и села от нацистов. Таким диким образом власти страны глумятся над памятью погибших героев, втаптывают в грязь подвиг оставшихся в живых ветеранов, переписывают историю своей страны и Второй мировой войны, в которой от рук фашистов погибли многие миллионы людей разных национальностей, в том числе и поляков", — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что подобная позиция властей Польши может спровоцировать новую волну неонацизма и других радикальных движений в Европе.

"Старшие партнеры по НАТО, видимо, должны быть довольны польскими подопечными, которые подобными действиями раздувают антироссийские настроения и навязывают их польским гражданам. Убеждён, что разумная часть польской и международной общественности с осуждением воспримет этот разрушительный закон, несовместимый с теми человеческими ценностями, о которых так любят рассуждать в Европе", — заключил он.