В Мюнхене поймали водителя Mercedes, сбившего насмерть пешехода в Москве

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes, которого обвиняют в ДТП с гибелью пешехода в центре Москвы, задержан в немецком Мюнхене, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит сайт ведомства.

В декабре прошлого года водитель Mercedes на Бауманской улице сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Правоохранители объявили в федеральный розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна, владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода.

Позже Ломова также объявили в международный розыск. В январе 2017 года суд арестовал его заочно.