Спикер парламента Армении призвал к мирному урегулированию в Карабахе

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Ереван выступает за мирное урегулирование карабахского вопроса путем диалога и признателен России за содействие в решении этой проблемы, заявил председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян.

"Я хочу поблагодарить Россию за поддержку и за тот подход в Минской группе ОБСЕ, стремление решить вопрос Нагорного Карабаха мирным путем, потому что мы… считаем, что альтернативы нет. И мы должны решать вопрос исключительно мирным путем, путем диалога, путем обсуждения, путем тех подходов, которые подобают цивилизованным странам", — сказал Баблоян на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он отметил, что 4 июля в Карабахе вновь была совершена провокация. По его словам, самое страшное, что от обстрелов страдает мирное население.

Минобороны Азербайджана 4 июля заявило об обстреле села Алханлы Физулинского района на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли два человека, гражданским объектам был нанесен ущерб. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в свою очередь заявило, что в ответ на обстрелы ВС Азербайджана подавляло огневые точки РСЗО TR-107, размещенные в селе на линии соприкосновения, и возложило всю ответственность за последствия на Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.