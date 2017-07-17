Саблин: убрав памятники, Польша не сможет стереть память о прошлом

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Закон, предусматривающий снос советских памятников, это проявление неблагодарности, однако Польше не удастся переписать историю под себя, стерев память о собственных прегрешениях, заявил председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

"Неблагодарность – это подлость, полное отсутствие благородства. Выдающиеся нации умеют быть благородными. Очень жаль, что эти качества растеряли сегодняшние поляки. Неужели они думают, что убрав памятники освободителям, они сотрут память о прошлом? О 600 тысячах советских солдат, погибших за Польшу? О роли, которую сыграла предвоенная Польша? О растерзанной в 1938 году Чехословакии? О восстании в варшавском гетто, не поддержанном польскими политиканами? Об уничтожении поляками евреев в Едвабне? О послевоенных территориальных приобретениях, полученных благодаря Советскому Союзу? Память об этом уничтожить невозможно, как и память о тех поляках, которые героически сражались с нацизмом", — цитирует пресс-служба партии слова Саблина.

Он добавил, что "переписать историю под себя не получится".

"Она повторяет свои уроки тем, кто их не усвоил. Полякам стоит помнить об этом", — заключил парламентарий.