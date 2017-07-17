Госдума рассмотрит ответ на польский закон о сносе памятников

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Госдума РФ до конца недели рассмотрит постановление в ответ на подписанный президентом Польши закон о сносе советских памятников, заявил РИА Новости зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Госдума готовит постановление в связи с голосованием сейма Польши за закон о сносе советских памятников и ведет переговоры с парламентами других стран по этой теме.

"Ожидаем, что до конца текущей недели Дума рассмотрит", — сказал Новиков РИА Новости.

"Это будет обращение к парламентам и парламентским организациям, где будет высказано мнение, позиция, связанная с возмущением… недопустимостью подобных действий", — пояснил депутат.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.