В Мали найдены убитыми восемь солдат, пропавших после атаки боевиков

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Тела восьми военнослужащих, пропавших после атаки боевиков-исламистов на конвой в Мали, обнаружены на востоке страны, передает агентство Франс Пресс. © РИА Новости / Михаил Алаеддин Кто придет после ИГ*

Ранее сообщалось, что 9 июля около 10 военнослужащих армии Мали пропали без вести после того, как их конвой попал в засаду боевиков на дороге, ведущей от города Гао в город Менака.

"Восемь солдат, пропавших после столкновения с террористами рядом с Менакой, были найдены убитыми в понедельник", — сообщил агентству представитель армии страны. Представитель местных властей, в свою очередь, заявил, что тела военнослужащих были найдены в 60 километрах от города Менака. Двум военным удалось спастись.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.