В ЮАР одноногий серфингист спас школьницу, на которую напала акула

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зои Стейн, 13-летняя школьница-серфингистка, чуть не стала жертвой белой акулы, когда в одиночку отправилась "ловить волну" в 75 метрах от берега в ЮАР, пишет The Telegraph.

По словам девочки, хищник вцепился зубами в ее доску, из-за чего она упала в воду.

"Я просто увидела огромный черный глаз, который смотрел прямо на меня, и звук удара, когда она схватила доску и стала ее трясти, — рассказывает Зои. — Она щелкнула челюстями в миллиметре от моей ноги, толкнула меня назад, и я упала в воду. Я увидела темную фигуру акулы в воде и запаниковала".

Затем девочка услышала, как другой серфер кричит ей залезать обратно на доску, что она и сделала.

После этого к ней на помощь приплыл одноногий фотограф-серфингист по имени Жан-Поль Водри (вместо ноги у него протез — ред.). Он велел ей не думать об акуле и изо-всех сил грести к берегу.

"Он несколько раз спросил, не укусили ли меня, но я сказала, что не знаю, потому что была в шоке, меня переполнял адреналин, — продолжает свой рассказ девочка. — Еще никогда в жизни я не испытывала такого облегчения, оказавшись на берегу. Жан-Поль сказал, что мне очень повезло — акула была длиной примерно 10 футов (три метра — ред.) или больше".

Жан-Поль Водри отметил, что "все происходило очень быстро".

"Зои кричала и билась в воде после того, как акула вытянула доску из-под нее, — рассказывает он. — Моей первой мыслью было скорей выбраться на берег, но я не мог просто бросить ее там с акулой. Поэтому я подплыл к ней, чтобы забрать. Она залезла на доску, и мы приплыли на берег вместе".

По его словам, Зои повезло, что она сидела на доске: если бы она лежала на ней и гребла, то укус пришелся бы на то место, где у девочки должна была находиться рука. "Кто знает, что бы было, если бы кровь попала в воду", — добавил он.

Зои добавила, что очень благодарна Жан-Полю и что теперь она никогда не будет отплывать на доске так далеко в одиночку. К серфингу девочка вернулась на следующий день после инцидента.