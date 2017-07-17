Лавров назвал "ненормальной" обстановку с безопасностью в Европе

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "ненормальным" положение дел с безопасностью в Европе и отсутствием мер доверия, выступая по итогам заседания СМИД (Совет министров иностранных дел) ОДКБ в Минске.

"Мы обсудили широкий круг тем, связанный с международной и европейской безопасностью, в том числе ситуацию в военно-политической сфере в Европе, отношения с Североатлантическим альянсом и в принципе задачи, которые стоят перед нами в рамках ОБСЕ и других структур, где обсуждаются пути преодоления нынешнего ненормального положения дел на континенте и возвращения к сотрудничеству", — заявил Лавров.

Он отметил что российская сторона проинформировала коллег по ОДКБ "о том, что происходит в рамках Совета Россия-НАТО".

"Нам рассказали о том, какие контакты между нашими партнерами и НАТО развиваются. При этом все подтвердили, что, конечно же, контакты с натовцами осуществляются, исходя из того, что у нас всех есть союзнические обязательства в рамках Договора о коллективной безопасности. Все партнеры это подтвердили, по-другому собственно и быть не могло", — добавил глава МИД РФ.