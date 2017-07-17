Хорватский парламентарий заявил о важности диалога с Россией

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Хорватия считает, что для стабильности в Европе необходим качественный диалог с Россией, заявил в понедельник глава комитета по внешней политике парламента Хорватии Миро Ковач на встрече с главой комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константином Косачевым.

"Для нас очень важно находиться в постоянном диалоге с Россией. Когда я говорю "мы", я имею в виду не только Хорватию, я имею в виду Евросоюз. Мы находимся на одном континенте, нам важно иметь с Россией стабильные, качественные отношения. Если мы хотим стабильности и мира на европейском континенте, мы должны быть в диалоге с Россией. Это логично, и мы выступаем за это", — сказал Ковач.

Он отметил, что в последнее время количество российско-хорватских контактов значительно возросло.

"У меня ощущение, что мы вновь сближаемся, я говорю о России и Хорватии. Был период, когда было меньше контактов, когда было меньше структурированной работы. Но в прошлом году мы приняли решение идти на сближение, поэтому в этом году министр иностранных дел побывал в Москве, министр туризма был в Москве, заместитель председателя правительства Хорватии побывала Санкт-Петербурге", — добавил Ковач.