На пляже во Франции нашли мертвую черепаху весом около 350 килограммов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Власти коммуны Леж-Кап-Ферре (департамент Жиронда) на побережье Атлантического океана обнаружили на городском пляже гигантскую мертвую черепаху.

Мэр города Мишель Саммарчелли сообщил агентству Франс Пресс , что речь идет об экземпляре кожистой черепахи длиной 1,65 метра и весом от 300 до 350 килограммов.

Коммунальные службы города были вынуждены задействовать экскаватор, чтобы удалить с пляжа животное. Черепаху доставили во временное укрытие, где ее исследуют специалисты из Морской обсерватории аквариума Ла-Рошели.

Глава центра изучения морских черепах при аквариуме Матье Кутан сообщил, что причины смерти черепахи выяснятся уже во вторник после вскрытия. Предположительно, животное могло погибнуть от попадания в желудок предметов из пластика.

Кожистая черепаха является самым крупным современным представителем этого отряда: сообщается, что длина ее тела может достигать 2,5 метра, а вес превышать 900 килограммов.

Tortue luth retrouvée morte au Grand-Cohot: mais comment est-elle arrivée là ?

https://t.co/kepsa2EI84 pic.twitter.com/hXFvJ8RRe4 — Sud Ouest (@sudouest) 17 июля 2017 г.

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