В ДНР заявили о задержании украинского диверсанта, планировавшего теракты

Ополченец ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ. Архивное фото

Ополченец ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ. Архивное фото

ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о задержании диверсанта, готовившего теракты в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевске.

"Нами был задержан диверсант, имевший задачи от кураторов из СБУ по наблюдению за объектами, подготовке и проведению серий террористических актов в городе Докучаевск. Им оказался житель Волновахского района, ранее судимый", — сказал в понедельник журналистам Басурин.

По его словам, сотрудники службы безопасности Украины принудили задержанного к сотрудничеству, угрожая возбудить сфабрикованные уголовные дела.