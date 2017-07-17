Польской журналистке в Брюсселе угрожают смертью за вопрос к Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Угрозы в адрес корреспондента польского частного канала Polsat в Брюсселе Дороты Баволек, которые она стала получать после того, как задала нежелательные для Варшавы вопросы к Еврокомиссии, неприемлемы, заявил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

Баволек подверглась со стороны соотечественников в социальных сетях оскорблениям и угрозам смертельной расправы после того, как на подконтрольном государству Польском телевидении ее обвинили в том, что она задает Еврокомиссии политические мотивированные вопросы с целью "навредить Польше", сообщил информационный интернет-ресурс EurActiv.

"Мы видели эти неприемлемые угрозы в адрес коллеги. Я надеюсь, что это разовое явление и этого больше не повторится", — сказал Схинас журналистам в Брюсселе.

На брифинге в Еврокомиссии 13 июля Баволек попросила представителя коллегии еврокомиссаров отреагировать на ситуацию с демократией в Польше.

В минувший четверг, пишет EurActiv, правящая в Польше партия "Право и справедливость" опубликовала законопроект, предусматривающий, что действующие судьи Верховного суда будут отправлены в отставку, за исключением тех, кого решит оставить министр юстиции, на которого будет также возложена ответственность за отбор кандидатов на место отставных судей.

Оппозиция незамедлительно осудила данный законопроект, назвав его "объявлением государственного переворота", пишет интернет-ресурс.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с большой обеспокоенностью", — сказал со своей стороны Схинас, сообщив, что вопрос будет обсуждаться коллегией еврокомиссаров 19 июля.

В марте первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратится к Совету ЕС с просьбой рассмотреть и дать оценку ситуации с верховенством права в Польше. По словам Тиммерманса, продолжающийся более одного года диалог с правительством Польши не позволил изменить ситуацию, а польское правительство, напротив, активизировало нападки на Еврокомиссию и ее представителей, ужесточив свою позицию.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

ЕК в декабре 2016 года решила направить Польше дополнительные рекомендации по урегулированию кризисной ситуации в связи с Конституционным судом страны и дала Варшаве еще два месяца на разрешение поставленных в них вопросов. В феврале этого года МИД Польши ответил на рекомендации Еврокомиссии по вопросу верховенства права в стране, подчеркнув, что политический спор вокруг работы Конституционного суда не может быть поводом для утверждений об угрозе верховенству права. По мнению Варшавы, принятые в последнее время польским парламентом изменения, касающиеся функционирования КС, соответствуют европейским стандартам.