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В мире

Польской журналистке в Брюсселе угрожают смертью за вопрос к Еврокомиссии

14:3917.07.2017
(обновлено: 14:47 17.07.2017)
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© AFP 2017 / Philippe HuguenВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фотоВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Philippe Huguen

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Угрозы в адрес корреспондента польского частного канала Polsat в Брюсселе Дороты Баволек, которые она стала получать после того, как задала нежелательные для Варшавы вопросы к Еврокомиссии, неприемлемы, заявил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

Протестующих держат свечи перед Верховным судом во время протеста в Варшаве. 16 июля 2017
© AP Photo / Czarek Sokolowski
В Варшаве прошла акция протеста из-за судебной реформы

Баволек подверглась со стороны соотечественников в социальных сетях оскорблениям и угрозам смертельной расправы после того, как на подконтрольном государству Польском телевидении ее обвинили в том, что она задает Еврокомиссии политические мотивированные вопросы с целью "навредить Польше", сообщил информационный интернет-ресурс EurActiv.

"Мы видели эти неприемлемые угрозы в адрес коллеги. Я надеюсь, что это разовое явление и этого больше не повторится", — сказал Схинас журналистам в Брюсселе.

На брифинге в Еврокомиссии 13 июля Баволек попросила представителя коллегии еврокомиссаров отреагировать на ситуацию с демократией в Польше.

В минувший четверг, пишет EurActiv, правящая в Польше партия "Право и справедливость" опубликовала законопроект, предусматривающий, что действующие судьи Верховного суда будут отправлены в отставку, за исключением тех, кого решит оставить министр юстиции, на которого будет также возложена ответственность за отбор кандидатов на место отставных судей.

Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Сейм Польши отклонил предложение о вотуме недоверия министру обороны

Оппозиция незамедлительно осудила данный законопроект, назвав его "объявлением государственного переворота", пишет интернет-ресурс.

"Еврокомиссия следит за развитием ситуации с большой обеспокоенностью", — сказал со своей стороны Схинас, сообщив, что вопрос будет обсуждаться коллегией еврокомиссаров 19 июля.

В марте первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратится к Совету ЕС с просьбой рассмотреть и дать оценку ситуации с верховенством права в Польше. По словам Тиммерманса, продолжающийся более одного года диалог с правительством Польши не позволил изменить ситуацию, а польское правительство, напротив, активизировало нападки на Еврокомиссию и ее представителей, ужесточив свою позицию.

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Польская полиция. Архивное фото
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
В Польше 44 человека пойдут под суд за нарушения на акции протеста

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.

ЕК в декабре 2016 года решила направить Польше дополнительные рекомендации по урегулированию кризисной ситуации в связи с Конституционным судом страны и дала Варшаве еще два месяца на разрешение поставленных в них вопросов. В феврале этого года МИД Польши ответил на рекомендации Еврокомиссии по вопросу верховенства права в стране, подчеркнув, что политический спор вокруг работы Конституционного суда не может быть поводом для утверждений об угрозе верховенству права. По мнению Варшавы, принятые в последнее время польским парламентом изменения, касающиеся функционирования КС, соответствуют европейским стандартам.

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