Источник сообщил, когда решится вопрос о вступлении Македонии в НАТО

АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости. Вопрос с наименованием бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Североатлантический альянс планирует до весны 2018 года принять в свой состав БЮРМ, в связи с этим в Скопье готовы пойти на изменение названия страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО.

"Переговоры резко ускорились. Завершить их планируется за три-четыре месяца, осенью, одновременно будет решаться вопрос с приемом Скопье в альянс", — сообщил источник. По его словам, ускорили переговоры США.

В понедельник министр иностранных дел Греции Никос Котзиас встречатся в Брюсселе со спецпредставителем генсека ООН Мэтью Нимицем, который занимается решением спора о наименовании республики.