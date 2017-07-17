Генсек ОДКБ объяснил, к чему приведет нарушение баланса сил в Европе и мире

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Односторонние действия по нарушению баланса сил в Европе и мире будут вызывать адекватное политическое и военное противодействие, заявил журналистам в понедельник генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров.

В Минске под председательством главы МИД Белоруссии Владимира Макея состоялось заседание совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОДКБ, в котором принял участие Хачатуров.

"Принцип неделимости безопасности никто не отменял, а любые односторонние действия, нацеленные на наращивание собственных военных возможностей где-либо под какими-либо предлогами и ведущие к нарушению баланса сил на региональном и глобальном уровне, неизбежно будут вызывать адекватное противодействие — и политическое, и военное", — сказал генсек, оценивая развитие военно-политической ситуации в Европе.

Он подчеркнул важность коллективных усилий государств-членов ОДКБ по обеспечению мирного развития международной обстановки и значимость организации в противодействии новым вызовам и угрозам.

Хачатуров также сообщил, что к сессии совета коллективной безопасности ОДКБ будет подготовлено заявление в связи 25-летием договора и 15-летием организации.

"Уже сегодня министры приняли заявления, выразив свою озабоченность ситуацией в области информационной безопасности и консолидированное мнение относительно разнузданной кампании осквернения памяти советских воинов-освободителей, павших в годы Второй мировой войны", — добавил Хачатуров.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию — ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.