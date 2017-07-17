Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление о мерах по кибербезопасности

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ по итогам встречи в Минске приняли заявление о совместных мерах по обеспечению кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что на встрече министры "условились ускорить работу над подготовкой межправительственного соглашения на ту же тему — на тему укрепления информационной безопасности".
"Рассчитываем, что это будет вкладом в те усилия, которые мы предпринимаем и на универсальной основе в рамках ООН, где рассматривается наше предложение, внесенное вместе с партнерами по вопросу о согласовании правил ответственного поведения в киберпространстве", — заявил он.