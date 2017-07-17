Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление о мерах по кибербезопасности

Сергей Лавров во время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске. 17 июля 2017

Сергей Лавров во время заседания совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске. 17 июля 2017

МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Главы МИД стран ОДКБ по итогам встречи в Минске приняли заявление о совместных мерах по обеспечению кибербезопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как заявил Лавров журналистам, одно из принятых заявлений касалось международной информационной безопасности. "Заявление подтверждает нашу нацеленность на то, чтобы укреплять безопасность в киберпространстве", — заявил Лавров.

Он добавил, что на встрече министры "условились ускорить работу над подготовкой межправительственного соглашения на ту же тему — на тему укрепления информационной безопасности".

"Рассчитываем, что это будет вкладом в те усилия, которые мы предпринимаем и на универсальной основе в рамках ООН, где рассматривается наше предложение, внесенное вместе с партнерами по вопросу о согласовании правил ответственного поведения в киберпространстве", — заявил он.