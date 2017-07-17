СМИД ОДКБ решил активизировать рабочую группу по Афганистану

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. На заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, который прошел в Минске 17 июля, было принято решение по активизации рабочей группы ОДКБ по Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что заседание совета министров иностранных дел в Минске прошло результативно.
"Считаю, что заседание было результативным, это поможет хорошо подготовиться к очередному саммиту ОДКБ, который состоится осенью этого года", — добавил министр.
ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.