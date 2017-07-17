СМИД ОДКБ решил активизировать рабочую группу по Афганистану

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. На заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ, который прошел в Минске 17 июля, было принято решение по активизации рабочей группы ОДКБ по Афганистану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Также принято решение, которое нацелено на активизацию рабочей группы ОДКБ по Афганистану и ряд других текущих вопросов, в том числе связанных с совершенствованием нашего военно-технического сотрудничества", — сказал Лавров журналистам по итогам заседания.

Глава МИД РФ отметил, что заседание совета министров иностранных дел в Минске прошло результативно.

"Считаю, что заседание было результативным, это поможет хорошо подготовиться к очередному саммиту ОДКБ, который состоится осенью этого года", — добавил министр.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.