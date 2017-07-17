Мошенники придумали новый способ красть данные пользователей Apple

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мошенники похищают данные банковских карт и другую личную информацию пользователей устройств Apple, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes Store, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

Новая мошенническая схема такова: потенциальная жертва получает от лица онлайн-магазина письмо, в котором сообщается, что Apple ID использовался на неизвестном устройстве для покупки альбома певицы Рианны. Пользователю предлагают игнорировать сообщение, подтвердив тем самым покупку, или отменить транзакцию, перейдя по ссылке.

Если пользователь не обратит внимания на грамматические ошибки в письме и тот факт, что адрес отправителя не имеет отношения к Apple, он может поверить мошенникам и перейти на фишинговый сайт. На сайте пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, а далее – заполнить анкету "для подтверждения личности". Мошенники запрашивают исчерпывающие данные: имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и, конечно, данные банковских карт. При этом "принимаются" карты всех распространенных платежных систем, включая Visa, MasterCard, American Express и другие.

"После ввода данных на странице появится сообщение о том, что учетная запись успешно прошла проверку. Пользователь будет перенаправлен на главную страницу настоящего iTunes Store, а его персональные данные окажутся у злоумышленников", — говорится в сообщении.

"ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга", — говорится в сообщении.