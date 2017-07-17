Мошенники придумали новый способ красть данные пользователей Apple

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Мошенники похищают данные банковских карт и другую личную информацию пользователей устройств Apple, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes Store, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Если пользователь не обратит внимания на грамматические ошибки в письме и тот факт, что адрес отправителя не имеет отношения к Apple, он может поверить мошенникам и перейти на фишинговый сайт. На сайте пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, а далее – заполнить анкету "для подтверждения личности". Мошенники запрашивают исчерпывающие данные: имя, фамилию, почтовый адрес, телефон, дату рождения и, конечно, данные банковских карт. При этом "принимаются" карты всех распространенных платежных систем, включая Visa, MasterCard, American Express и другие.
"После ввода данных на странице появится сообщение о том, что учетная запись успешно прошла проверку. Пользователь будет перенаправлен на главную страницу настоящего iTunes Store, а его персональные данные окажутся у злоумышленников", — говорится в сообщении.
"ESET рекомендует игнорировать спам-рассылки и использовать комплексные антивирусные продукты с функциями антиспама и антифишинга", — говорится в сообщении.