Британская школа ужесточила правила из-за зависимости учащихся от гаджетов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Средняя школа в британском городе Страуд вводит жесткие правила в отношении пользования электронными устройствами, включая мобильные телефоны, фитнес-браслеты и "умные" часы, из-за вызываемой ими зависимости, пишет газета Guardian.
По данным издания, одной из причин введения таких правил стала обеспокоенность, вызванная зависимостью некоторых школьниц от подсчета пройденных шагов и калорий, в связи с чем некоторые ученицы пропускали обеды. Руководство школы также обеспокоено тем, что пользование мобильными устройствами вызывает зависимость от социальных сетей, отмечается в сообщении.
Около 400 учащихся школы приняли участие в недельном эксперименте "цифровой детоксикации", в рамках которого они не пользовались мобильными устройствами у себя дома. В результате эксперимента школьницы отметили наличие свободного времени и меньшее чувство стресса. По словам одной из учащихся, она стала быстрее и эффективнее выполнять домашнюю работу.
Как отмечает газета, по мнению некоторых подростков, новые правила могут быть полезными. По словам одной из школьниц, из-за общения в социальных сетях, личное общение бывает затруднительным. По словам замдиректора школы Синди Прайд (Cindi Pride), из-за соцсетей школьницы сравнивают себя с другими девочками, и это постоянное сравнение оказывает на них крайне негативное влияние.