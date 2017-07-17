Британская школа ужесточила правила из-за зависимости учащихся от гаджетов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Средняя школа в британском городе Страуд вводит жесткие правила в отношении пользования электронными устройствами, включая мобильные телефоны, фитнес-браслеты и "умные" часы, из-за вызываемой ими зависимости, пишет газета Guardian.

Девочки в возрасте от 11 до 14 лет не смогут пользоваться мобильными во время всего учебного дня, школьницам 14-16 лет будет разрешено пользоваться электронными устройствами во время обеда. Учащимся старших классов, в которых также числятся мальчики, в возрасте от 16 до 18 лет будет запрещено пользоваться смартфонами только во время уроков. Новые правила вступят в силу после летних каникул.

По данным издания, одной из причин введения таких правил стала обеспокоенность, вызванная зависимостью некоторых школьниц от подсчета пройденных шагов и калорий, в связи с чем некоторые ученицы пропускали обеды. Руководство школы также обеспокоено тем, что пользование мобильными устройствами вызывает зависимость от социальных сетей, отмечается в сообщении.

Кроме того, школа начала сотрудничать с местными начальными школами, службами психологической помощи и местными властями для создания программ и стратегий, нацеленных на разрешение проблем, связанных с соцсетями.

Около 400 учащихся школы приняли участие в недельном эксперименте "цифровой детоксикации", в рамках которого они не пользовались мобильными устройствами у себя дома. В результате эксперимента школьницы отметили наличие свободного времени и меньшее чувство стресса. По словам одной из учащихся, она стала быстрее и эффективнее выполнять домашнюю работу.

Как отмечает газета, по мнению некоторых подростков, новые правила могут быть полезными. По словам одной из школьниц, из-за общения в социальных сетях, личное общение бывает затруднительным. По словам замдиректора школы Синди Прайд (Cindi Pride), из-за соцсетей школьницы сравнивают себя с другими девочками, и это постоянное сравнение оказывает на них крайне негативное влияние.