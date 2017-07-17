Кустурица рассказал, почему поддерживает Путина

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью RT объяснил, почему поддерживает Владимира Путина.

По его словам, российский президент совершил "нечто важное для всего мира".

"Я приветствую действия Владимира Путина, который в свойственной ему мягкой манере поднимает с колен Россию после ельцинских времён — чтобы народ гордился своей историей и, что самое главное, культурой", — пояснил режиссер.

Отдельно Кустурица выделил подписанный российским президентом законопроект о запрете производства в России ГМО-продукции. За этот шаг и за то, как российский президент способствовал развитию сельского хозяйства в стране, сербский режиссер назвал Путина героем.

Он прокомментировал и недавнюю встречу российского президента с Дональдом Трампом. С точки зрения режиссера, президент США "так и не сказал то, что нужно сказать". Эти переговоры показали, что решения принимает не он — и это проблема для всего человечества, отметил Кустурица.

Режиссер, который в настоящий момент является гражданином двух стран — Сербии и Франции — был бы не против получить еще и российское гражданство. "Безусловно. Почему нет? ", — сказал он.

Кустурица добавил, что в любом случае чувствует себя в России как дома, причем, по его словам, связь между сербским и русским народами ощущается им уже по прилете в аэропорт Домодедово или Шереметьево.