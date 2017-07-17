Глава ПНС рассказал, что препятствует политическому процессу в Ливии

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Вмешательство иностранных государств в дела Ливии негативно сказалось на политическом процессе в стране, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж.

"Действия иностранных государств, их негативное вмешательство в ливийские дела помешали политическому процессу", — заявил Фаез Саррадж.

Выступить посредниками для разрешения конфликта в Ливии, либо оказать влияние на одну из противоборствующих сторон пытаются многочисленные иностранные государства, прежде всего арабские. Известно, что активную финансовую и информационную поддержку политикам, связанным с движением "Братья-мусульмане"* в Ливии оказывает Катар.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет напротив поддерживают командующего ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Правительство Сарраджа поддерживают страны Европейского союза, заинтересованные в прекращении массового потока незаконных мигрантов на свою территорию.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. В соответствии с документом, в Ливии было создано правительство национального согласия и президентский совет во главе с Фаезом Сарраджем, но парламент, заседающий в городе Тобруке на востоке страны, отказывается признавать правительство и президентский совет в Триполи.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

* террористическая организация, запрещенная в России

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