Глава ПНС Ливии опроверг договоренности с Хафтаром о единой армии

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж не достигал никаких соглашений с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром о создании единой армии и президентского совета на встрече в Абу-Даби, заявил в интервью РИА Новости сам премьер.

Первая с начала прошлого года личная встреча главы президентского совета, премьер-министра правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ЛНА Халифы Хафтара прошла в начале мая в столице ОАЭ Абу-Даби.

"Там (на встрече в Абу-Даби) соглашений не было, чтобы было понятно. Много мнений обсуждалось, мы их выслушали от господина Халифы (Хафтара), но договоренностей, которые вы упомянули, не было", — заявил глава правительства.

По данным арабских СМИ, ссылавшихся на источники в делегации Хафтара, стороны на переговорах в столице ОАЭ якобы договорились о создании единой армии и новой правящей структуры — государственного президентского совета, куда бы вошли глава правительства национального согласия Фаез Саррадж, глава парламента Акиля Салех и командующий ВС Ливии Хафтар. Кроме того, соглашения якобы предусматривали роспуск всех нерегулярных вооруженных формирований и совместную борьбу с терроризмом.

По словам Сарраджа, встреча в Абу-Даби была "позитивной, помогла растопить лед", а также на ней "были задекларированы общенациональные принципы, такие как: территориальное единство Ливии, национальный суверенитет, невмешательство иностранных государств, борьба с терроризмом".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

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