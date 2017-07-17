ИГ* потеряло контроль над территориями в Ливии, заявил глава ПНС Ливии

ТРИПОЛИ, 14 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Террористическая группировка ИГ* после поражения в Сирте потеряла контроль над территориями в Ливии, остались лишь отдельные очаги под влиянием боевиков в пустыне, сообщил РИА Новости глава правящего в Триполи кабмина Фаез Саррадж.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков ИГ*. Сирт на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году.
В стране продолжается раскол центральной власти — параллельно действуют правительство нацсогласия в Триполи и временное правительство на востоке страны, а парламент отказался признать законность триполийских властей.
*Террористическая организация, запрещенная в России