ИГ* потеряло контроль над территориями в Ливии, заявил глава ПНС Ливии

ТРИПОЛИ, 14 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Террористическая группировка ИГ* после поражения в Сирте потеряла контроль над территориями в Ливии, остались лишь отдельные очаги под влиянием боевиков в пустыне, сообщил РИА Новости глава правящего в Триполи кабмина Фаез Саррадж.

"Группировка ИГ* уже не существует в таком виде, какой она была в Сирте. Они потеряли контроль над территориями. После поражения в Сирте остались лишь отдельные очаги в пустыне. Там в последние месяцы ведется работа по их уничтожению, в том числе по ним наносят удары и ВВС. ИГ* перестало существовать в прежнем виде, когда они занимали города, деревни и контролировали их", — заявил Саррадж.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков ИГ*. Сирт на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году.

В стране продолжается раскол центральной власти — параллельно действуют правительство нацсогласия в Триполи и временное правительство на востоке страны, а парламент отказался признать законность триполийских властей.

*Террористическая организация, запрещенная в России