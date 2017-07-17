В Триполи считают, что рано говорить об участии сына Каддафи в жизни страны

ТРИПОЛИ, 14 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Глава правительства национального согласия в Триполи Фаез Саррадж считает, что говорить об участии сына экс-лидера Ливии Сейфа–аль-Ислама Каддафи в политической жизни страны преждевременно, так как он разыскивается Международным уголовным судом (МУС).

"В настоящий момент ему предъявлен ряд судебных обвинений здесь (в Ливии), он разыскивается Международным уголовным судом. Говорить о нем сейчас, считаю, преждевременно", — заявил Саррадж РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности участия Сейфа-аль-Ислама Каддафи в политической жизни страны.

В начале июня вооруженная группировка "Абу Бакр ас-Сиддик", почти шесть лет назад захватившая сына лидера Джамахирии и удерживавшая его все эти годы, заявила о том, что Сейф-аль-Ислам был выпущен ею на свободу. Согласно тексту заявления, освобождение знаменитого узника произошло "в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией". Где в настоящий момент находится Сейф-аль-Ислам, точно не известно.

Сторонники Сейфа-аль-Ислама Каддафи после сообщений о его освобождении заявили, что он в ближайшее время обратится к ливийскому народу с речью и призовет его к объединению.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) призвал вновь арестовать сына бывшего ливийского лидера, в отношении которого действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

После свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи, за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Еще один сын Хамис погиб во время бомбежек Триполи. В плен был захвачен Сейф аль-Ислам — один из наиболее преданных соратников Каддафи, который принимал активное участие в деятельности своего отца. В июле 2015 года он был приговорен к казни. Сын Каддафи Саади бежал в Нигер, но был выдан новым ливийским властям в 2014 году. Дочь Каддафи Аиша, а также его супруга и двое сыновей Мухаммед и Ганнибал вместе с детьми смогли спастись, бежав на территорию Алжира, где получили убежище.