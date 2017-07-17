Украинцы выступают за компромисс в урегулировании в Донбассе, показал опрос

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Большинство граждан Украины (70%) считают, что для достижения мира в Донбассе необходимо идти на компромиссы, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, обнародованные в понедельник.

Согласно результатам исследования, 70% украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе необходимы компромиссы, однако половина из них уверена, что не все компромиссы допустимы. Вместе с тем, лишь 18% опрошенных считают, что мир в Донбассе необходимо устанавливать силовым путем.

При этом, согласно опросу, 55% украинцев видят Донецкую и Луганскую области в составе Украины, каждый пятый украинец считает, что Донбассу необходимо предоставить больше автономии, а 9% респондентов выступили за самостоятельное существование этих территорий или вхождение их в состав РФ.

Опрос показал, что 60% населения Украины поддерживают инициативу ввода миротворцев в Донбасс, а пятая часть украинцев выступили против такой инициативы, при этом 19% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Вместе с тем, как показало исследование, 38% граждан Украины считают, что для мира в Донбассе необходимо "усилить международное давление на РФ", а 28% респондентов считают, что необходимо создать нормальные условия для жизни.