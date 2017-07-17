Точной информации о судьбе аль-Багдади нет, заявил Песков

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У Москвы нет точной информации о том, погиб ли лидер запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, все поступающие сведения проверяются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то более точных сведений у нас нет. Действительно, информация поступает противоречивая, она проверятся нашими соответствующими службами", — сказал Песков, добавив, что "точной информации нет".

Высокопоставленный представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани в понедельник заявил, что аль-Багдади, вероятнее всего, жив и находится к югу от города Ракка, сообщило агентство Рейтер.

В минувший вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России