NI объяснил, почему американская армия "разваливается на части"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Армия США разваливается на части из-за ряда проблем, которые американские генералы предпочитают не замечать, пишет в The National Interest Дуглас Макгрегор, специалист по военной истории и вопросам обороны, в прошлом — полковник армии.

"Если Дональд Трамп не назначит сильного и образованного министра армии, такого, который потребовал бы ответственности от генералов и призвал бы к радикальным переменам, армия потеряет куда больше, чем просто деньги", — считает он.

С точки зрения Макгрегора, высшее руководство армии США не понимает, что сейчас уже не времена Второй мировой войны. По его словам, оно скорее предпочтет вкладывать миллиарды в не зарекомендовавшие себя технологии, которые якобы помогут в далеком будущем выиграть войну, либо в новые версии устаревших платформ и систем.

Он напоминает о грядущих учениях НАТО в Болгарии, в рамках которых десант НАТО должен будет высадиться на территории условного противника, захватить аэродром и "нарастить боевую мощь" для последующих операций.

Дэвис называет это "учениями по отработке суицида", о чем прекрасно известно и восточноевропейским партнерам США, и России. Любая такая операция требует превосходства США в воздухе и на море и в целом системного превосходства на поле боя в обозначенной территории.

Если бы США попробовали провернуть такую операцию против подготовленных России, Китая или Северной Кореи сейчас, эти "учения" закончились бы в считанные минуты, уверен эксперт.

Еще одной "бедой" американской армии Дэвис считает необходимость 200 тысяч военнослужащих регулярной армии присутствовать в Африке, Азии и на Ближнем Востоке из-за операций, проводимых Вашингтоном в этих регионах.

"В основе военной мощи лежат боевые формирования, а не количество солдат. В настоящий момент армия США рассредоточена по всему миру, а ее формирования — это пережитки холодной войны", — рассуждает автор".

Соединения войск армии США в их нынешнем виде не готовы к объединенным, интегрированным действиям в "самой смертоносной боевой обстановке со времен Второй мировой войны", считает он.

На его взгляд, угроза критической ситуации, подобной Корейской войне 50-х годов, возрастает с каждым месяцем. Именно поэтому не исключено, что история будет судить Дональда Трампа именно по тому выбору, который он сделает, назначая нового министра армии, подводит итог Макгрегор.