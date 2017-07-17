Члены РПК взорвали самодельную бомбу на юго-востоке Турции

АНКАРА, 17 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Семнадцать военнослужащих получили ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил в понедельник генштаб Турции
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.