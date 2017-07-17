Члены РПК взорвали самодельную бомбу на юго-востоке Турции

АНКАРА, 17 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Семнадцать военнослужащих получили ранения в провинции Хаккари на юго-востоке Турции при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил в понедельник генштаб Турции

"При взрыве заложенной членами сепаратистской террористической организации (РПК) самодельной бомбы во время проезда военного транспорта на шоссе около деревни Эсендере в районе Юксекова провинции Хаккари получили ранения 17 наших боевых товарищей, из них четверо получили тяжелые ранения. Раненые госпитализированы, в районе ЧП проводится операция по нейтрализации причастных к нападению", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.