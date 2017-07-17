Саррадж призвал Запад и Россию к сотрудничеству по Ливии

ТРИПОЛИ, 17 июл — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сотрудничество России и Запада по Ливии облегчило разрешение накопившихся проблем в стране, заявил РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж.

"Конечно, любое сотрудничество международных сторон облегчит разрешение этих проблем" — заявил Саррадж, отвечая на вопрос о том, поможет ли сотрудничество России и Запада в возвращении стабильности в Ливии.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. В соответствии с документом, в Ливии было создано правительство национального согласия и президентский совет во главе с Фаезом Сарраджем, но парламент, заседающий в городе Тобруке на востоке страны, отказывается признавать правительство и президентский совет в Триполи.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с террористами.