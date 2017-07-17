В Иордании военному дали пожизненный срок за убийство американских солдат

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Военный суд в Иордании приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу о стрельбе у военной базы, в результате которой погибли трое американских инструкторов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В понедельник суд приговорил военнослужащего, открывшего стрельбу, к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Военный ранее отказался признать свою вину, заявив, что открыл огонь из-за опасений, что на базу может быть совершено нападение.
Как ранее сообщала газета Washington Post, американские военные были направлены в страну по программе ЦРУ, посвященной подготовке умеренных сирийских бойцов. Всего в Иордании работают порядка двух тысяч американских военных, участвующих в кампании международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).
* Террористическая организация, запрещенная в России