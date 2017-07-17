В Иордании военному дали пожизненный срок за убийство американских солдат

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Военный суд в Иордании приговорил к пожизненному заключению обвиняемого по делу о стрельбе у военной базы, в результате которой погибли трое американских инструкторов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года у военной базы в населенном пункте Аль-Джафр в Иордании. Пентагон подтвердил, что в результате стрельбы погибли три американских инструктора, которые занимались в Иордании подготовкой местных сил. Сообщалось, что они попали под обстрел, когда въезжали на базу. По данным иорданского агентства Petra, автомобиль с американскими инструкторами пытался въехать на территорию базы, игнорируя требования охраны объекта остановиться, после чего произошла перестрелка.

В понедельник суд приговорил военнослужащего, открывшего стрельбу, к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Военный ранее отказался признать свою вину, заявив, что открыл огонь из-за опасений, что на базу может быть совершено нападение.

Как ранее сообщала газета Washington Post, американские военные были направлены в страну по программе ЦРУ, посвященной подготовке умеренных сирийских бойцов. Всего в Иордании работают порядка двух тысяч американских военных, участвующих в кампании международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).

* Террористическая организация, запрещенная в России