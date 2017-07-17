КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Почти половина украинцев (47%) поддерживают торговую блокаду неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, обнародованные в понедельник.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией региона. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными ДНР и ЛНР незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. В Кремле призывали стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, а также разблокировать гуманитарные поставки.

Результаты исследования показали, что за торговую блокаду Донбасса выступают 47% украинцев, против – 37% опрошенных. Согласно опросу, блокаду поддерживают 66% жителей западной Украины, 47% жителей центральной части, 30% опрошенных в южных областях и 38% жителей восточного региона.

Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали, что в мае торговую блокаду Донбасса поддерживали 40% украинцев.