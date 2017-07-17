The Times рассказала, во сколько Британии обойдутся "скрытые издержки" F-35

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Великобритании придется платить миллионы фунтов "скрытых издержек" за новейшие многофункциональные американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, которые не смогут нормально функционировать, пишет газета The Times. © Flickr / US Air Force Lockheed Martin продаст истребители F-35 11 странам на рекордную сумму

Изначально предполагалось, что каждый новый F-35 обойдется Британии в 77-100 миллионов фунтов стерлингов. Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, в реальности за каждый самолет, который доставят в страну в этом году, британцам придется заплатить более 150 миллионов фунтов стерлингов из-за "скрытых издержек", которые содержатся в американских контрактах и не были включены в опубликованные данные. К таким издержкам относятся, например, обновления программного обеспечения и запчасти для самолета.

При этом, несмотря на высокую цену истребителей нового поколения, наблюдаются определенные проблемы с их использованием. Так, согласно разработке, модель истребителя F-35B должна осуществлять вертикальный взлет и посадку. Однако, как отмечает газета, в американских документах содержится информация о том, что четыре из уже приобретенных истребителей слишком тяжелы, чтобы безопасно осуществлять такие маневры.

Среди прочих проблем упомянуто то, что истребитель не может передавать данные британским кораблям и более старым самолетам, не раскрывая информации о своем местонахождении врагу. Помимо этого, операционная система F-35, стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, уязвима для кибератак.

По данным The Times, Великобритания, которая обязалась потратить на самолеты нового поколения более 12 миллиардов фунтов стерлингов до 2021 года, собирается приобрести 138 истребителей.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.