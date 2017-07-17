ЛОНДОН, 17 июл – РИА новости. Почти треть британцев назвала мобильный телефон самой важной вещью в повседневной жизни, свидетельствуют результаты опроса компании Nationwide Building Society.

В рамках исследования респондентов спрашивали, для чего они используют мобильные телефоны. Большая часть опрошенных сказали, что пользуются телефоном, чтобы звонить и отправлять сообщения. На втором месте ответ "для фотографирования" — 40% респондентов. "Для проведения банковских действий онлайн" ответили 30%. Еще 25% используют мобильный телефон вместо плеера и 21% — для просмотра новостей.

Компания отмечает, что к концу 2018 года основная часть платежей в Великобритании будет осуществляться посредством смартфонов и кредитных карточек – так называемым бесконтактным способом, а также наличными.

Репрезентативный опрос проводился среди жителей Великобритании старше 18 лет.