Пострадавшая при нападении в Хургаде россиянка проходит лечение в Каире

КАИР, 17 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Пострадавшая при нападении в Хургаде гражданка России проходит лечение в больнице в Каире, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

"Пострадавшая сейчас в Каире в клинике. Дипломаты ее навещали. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное и стабильное. Жизни ее ничего не угрожает", — сообщили в диппредставительстве.

В больнице Насера в Каире РИА Новости подтвердили, что россиянка находится в стационаре, она в понедельник получила консультацию пластического хирурга. "Ее состояние стабильное, дата выписки из больницы пока неизвестна. Ей предоставлены очень хорошие условия, все медуслуги и нахождение пострадавшей в госпитале оплачивает минтуризма Египта", — сообщили в больнице.

В минувшую пятницу 28-летний мужчина с ножом по берегу пробрался с общественного пляжа на территорию одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. У российской туристки 15-20 резаных ран плеча, руки. Пострадало лицо.

Всех пострадавших в субботу перевезли в больницу имени Насера в Каире, где они проходят обследование и необходимое лечение.