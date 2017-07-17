Посольство Украины направило Белоруссии ноту из-за трейлера фильма "Крым"

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.

"Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.

На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на реальных событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного "Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.