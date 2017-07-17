Госсекретарь Бельгии назвал операцию ЕС в Средиземном море постыдной

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости, Александр Шишло. Фрегат ВМФ Бельгии должен прекратить участие в проводимой Евросоюзом в Средиземном море военно-морской операции "София" по борьбе с нелегальной миграцией, считает госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен.

"Он (фрегат – ред.) делает хорошую работу, но лучше остановиться", — приводит слова Франкена телерадиокомпания RTL . Он сообщил, что в конце июня бельгийские военные моряки спасли от гибели у берегов Ливии около 120 мигрантов.

"Людей в опасности надо спасать. Но они не должны завозиться в Европу. Это создает надежду, которая приведет лишь к еще большему количеству смертей. Это постыдно для Европы", — сказал Франкен.

Евросоюз 22 июня 2015 года официально дал старт миссии "София", изначально называвшейся EUNAVFOR Med (EU Naval Forces in the Mediterranean — Военно-морские силы ЕС в Средеземноморье). Она предусматривает дислокацию в международных водах кораблей, воздушных судов и беспилотников, которые обеспечивают сбор информации о перевозчиках нелегальных мигрантов из Африки к берегам Евросоюза. Операция также предполагает задержание контрабандистов и арест их судов, досмотр в международных водах подозрительных судов, следующих без флага, и тех судов, на досмотр которых даст согласие государство, под флагом которого они движутся.

По данным ЕС, благодаря операции "София" спасены жизни более 110 тысяч мигрантов.