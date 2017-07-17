В Черногории 300 человек эвакуированы из-за пожаров

БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Пожар, вызванный жарой, привел к эвакуации около 300 человек в районе города Тиват в Черногории, огонь захватил здания, передает в понедельник Радио и телевидение республики (RTCG).

Эвакуация туристов и местного населения была начата утром автомобилями экстренных служб и катерами от мыса Весло. В акции участвуют управление безопасности на воде города Бар, морское подразделение МВД, а также частные перевозчики.

"Мы начали эвакуацию людей и из поселка Петровичи. Пытаемся спасти частные дома, но растительность высокая, с земли тяжело их отстоять", — цитирует телеканал пожарных.

Поздно вечером в воскресенье бригадам экстренных служб удалось взять под контроль пожар на Голом Брду вблизи города Петровац. Огонь, перед тем как был остановлен, приблизился на десятки метров к частным домам и другим объектам.

Несколько возгораний ночью произошло и в окрестностях Подгорицы. Сообщается об уничтоженном огнем складе площадью около тысячи квадратных метров.

С 1 июня пожарные столицы Черногории зарегистрировали около 500 возгораний.