В Минске началось заседание глав МИД ОДКБ

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ началось в Минске. С российской стороны в нем принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Перед началом заседания главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали протокол о внесении изменений в российско-белорусское межправительственное соглашение об условиях размещения посольства Белоруссии в России.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, министры "обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных зоне ответственности ОДКБ регионах, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, международному терроризму и экстремизму, в том числе в контексте положения дел в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

По традиции сначала министры проводят встречу в узком составе, а затем к ним присоединяются члены делегаций.

Выступления глав МИД проходят в закрытом режиме.