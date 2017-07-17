Власти Азербайджана заявили о желании расширять сотрудничество с Россией

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы РФ, в планы Баку "входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией".
При этом, по словам помощника президента Азербайджана, ликвидация Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений МИДа Российской Федерации в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.
Ранее МИД РФ заявил, что ряд прибывающих в Азербайджан российских граждан подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц. С начала этого года во въезде в Азербайджан было отказано 25 гражданам РФ. По информации МИД, как правило, россиян на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества.