Власти Азербайджана заявили о желании расширять сотрудничество с Россией

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы РФ, в планы Баку "входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией".

"Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России. Россия — страна, с которой мы связаны столетиями. Страна, с которой мы имеем высокое сотрудничество. В наши планы входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией", — сказал Мамедов.

При этом, по словам помощника президента Азербайджана, ликвидация Верховным судом РФ Всероссийского азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений МИДа Российской Федерации в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.

Верховный суд РФ ранее ликвидировал Всероссийский азербайджанский конгресс, на этом настаивал Минюст, который в иске указал, что в ходе проверки организации вскрылся ряд существенных нарушений как российского законодательства, так и положений собственного устава. Министерство неоднократно просило конгресс исправить допущенные ошибки, но тот игнорировал требования. Представитель Минюста отметил, что последний срок, выделенный на приведение работы ВАК в порядок, истек еще 17 октября 2016 года.

Ранее МИД РФ заявил, что ряд прибывающих в Азербайджан российских граждан подвергаются дискриминации со стороны азербайджанских должностных лиц. С начала этого года во въезде в Азербайджан было отказано 25 гражданам РФ. По информации МИД, как правило, россиян на много часов задерживали в аэропорту Баку, в ряде случаев — без еды, воды и медицинской помощи, а затем насильственно выслали за свой счет. В министерстве пояснили, что основанием для подобного отношения являлись армянские фамилии, имена и отчества.