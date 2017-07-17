Курдский военный считает, что ИГ* перейдет к тактике диверсий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Курдский высокопоставленный представитель контртеррористических сил Лахур Талабани заявил, что после поражения члены террористической организации "Исламское государство"* могут перейти к тактике диверсий, сообщает агентство Рейтер.
Как сообщается, он также отметил, что место главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, вероятнее всего, займет кто-то из числа бывших офицеров иракской армии Саддама Хусейна.
Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.
*террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>