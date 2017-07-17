Курдский военный считает, что ИГ* перейдет к тактике диверсий

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Курдский высокопоставленный представитель контртеррористических сил Лахур Талабани заявил, что после поражения члены террористической организации "Исламское государство"* могут перейти к тактике диверсий, сообщает агентство Рейтер.

По словам Талабани, когда группировка потерпит поражение, она будет использовать тактику диверсий и станет напоминать террористическую организацию "Аль-Каида"* "на стероидах".

Как сообщается, он также отметил, что место главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, вероятнее всего, займет кто-то из числа бывших офицеров иракской армии Саддама Хусейна.

В минувший вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>